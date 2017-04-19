Трамп в понедельник побеседует с экипажем МКС

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США в понедельник по видеосвязи побеседует с американскими астронавтами на борту Международной космической станции (МКС), сообщил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"24 апреля президент побеседует по видеоконференции с командиром Международной космической станции Пегги Уитсон и астронавтом Джеком Фишером", — сказал пресс-секретарь президента США на регулярном брифинге. Он сообщил, что президент намерен поздравить Пегги Уитсон с рекордом продолжительности пребывания на МКС американского астронавта, который она установит в понедельник.

Вместе с Трампом участвовать в видеоконференции из Овального кабинета в Белом доме будет его дочь Иванка Трамп. НАСА планирует вести прямую трансляцию беседы, которая рассчитана на 20 минут.