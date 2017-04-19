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В мире

Частичные меры: суд ООН вынес первое решение по иску Украины к России

19:5819.04.2017
(обновлено: 20:06 19.04.2017)
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© РИА Новости . Дарья ПравдюкЗдание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фотоЗдание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Дарья Правдюк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный суд ООН отказался вводить против России временные обеспечительные меры по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил требования Украины по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Открытые слушания прошли во Дворце мира в Гааге. Решение огласил председатель суда Ронни Абрахам.

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
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В январе Украина подала в Международный суд иск, в котором обвиняла Россию в нарушении двух конвенций и просила на период разбирательств ввести временные меры.

Что касается конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то суд счел, что "Украина не предоставила достаточных доказательств, которые демонстрировали бы, что эти элементы являются правдоподобными". В решении отмечается, что суд ожидает от обеих сторон выполнения Минских соглашений.

По второй конвенции — о ликвидации расовой дискриминации — требования Украины были частично удовлетворены.

"Суд напоминает, что в его полномочиях установить меры, которые полностью или частично соответствуют тому, что требует одна из сторон", — сказал Абрахам.

© AP Photo / Peter DejongПредставители российской стороны в Международном суде ООН в Гааге. 6 марта 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Представители российской стороны в Международном суде ООН в Гааге. 6 марта 2017

Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". К такому выводу суд пришел на основании отчетов управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ. 

"Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах", — говорится в решении.

Таким образом, Россия должна воздержаться от ограничения прав крымских татар, в частности — деятельности меджлиса, и гарантировать возможность обучения на украинском языке.

Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые "могли бы отяготить или продлить спор".

В чем Киев обвиняет Москву

Здание Международного арбитражного суда в Гааге. Архивное фото
© Fotolia / PHB.cz
Требование Украины ввести временные меры по иску к России
В марте в Международном суде прошли слушания, на которых Россия и Украина представили свои позиции. 

Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия, а также в дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. К актам терроризма Украина причисляет, например, крушение малайзийского самолета в Донецкой области, настаивая том, что Россия должна выплатить компенсацию "за сбитый Boeing".

Москва отвергла все обвинения, заявив в суде, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, и изложив объективную картину ситуации в Донбассе и Крыму.

В российском МИД подчеркнули, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. В ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.

Обострение ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе

Подслащенная пилюля

В Киеве заявили, что довольны решением — прежде всего тем, что суд признал свою юрисдикцию в этом деле, а также выразили готовность представить дополнительные доказательства вины России. Президент Петр Порошенко счел решение суда многообещающим и выразил надежду на успешное рассмотрение дела.

В Госдуме же решение суда назвали "огромным политическим поражением" Украины.

"Частичное удовлетворение иска касательно якобы дискриминации крымских татар иначе как подачкой и попыткой подсластить пилюлю назвать нельзя", — сказал депутат от Крыма Андрей Козенко.

Он добавил, что крымских татар в Крыму никто не ущемляет, и на украинском языке тоже можно обучаться без проблем.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Юрист: шансы, что суд ООН "поведется" на доводы Киева – мизерные
По словам парламентария, "Гаагский суд юридически признал то, что любой здравомыслящий человек и без того понимает: все так называемые "доказательства" и обвинения Украины в адрес России — это чушь, фальшивки и провокации".

Козенко также полагает, что это решение будет очень важным для самопровозглашенных республик Донбасса — "оно имеет перспективы повысить их международную субъектность".

© AFP 2017 / ANP/Bas CzerwinskiПредставитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. 6 марта 2017
© AFP 2017 / ANP/Bas Czerwinski
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. 6 марта 2017

В Крыму считают, что суд принял решение без учета мнения крымских татар. "Никто не спросил у народа, нужен ли ему меджлис с такими лидерами и в таком виде. Надобность той или иной структуры решает сам народ, а не какие-то международные институты", — сказал РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

По мнению сенатора Константина Косачева, пункт о дискриминации крымских татар и украинцев был для Киева лишь "довеском" к главному обвинению — в поддержке терроризма. А с этим пунктом у Украины вышел "оглушительный "облом", считает парламентарий.

"И вот теперь неприятные новости из того самого города, который только ленивый не поминал на Украине в последние годы применительно к России: дескать, в Гаагу ее! Гаагский суд уж точно не может не встать на сторону Украины", — заключил Косачев.

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