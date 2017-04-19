Косачев: Украина не смогла доказать "вину" РФ в поддержке терроризма

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина не смогла доказать в Международном суде ООН в Гааге "вину" России в поддержке терроризма, о чем Киев пытался заявить, используя юридические инстанции, сказал журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Киев хотел привлечь Россию к ответственности за "поддержку терроризма на востоке Украины", а также за "дискриминацию этнических украинцев и крымских татар" в Крыму. И вот теперь неприятные новости из того самого города, который только ленивый не поминал на Украине в последние годы применительно к России: дескать, в Гаагу ее! Гаагский суд уж точно не может не встать на сторону Украины", — отметил Косачев.

Однако оказалось не все так просто. Ясно, что второй гуманитарный пункт был для Украины "довеском" к главному обвинению, поскольку тема прав человека традиционно выигрышная на европейских площадках и там всегда можно к чему-то придраться, пояснил сенатор.

Но как раз по этому пункту суд действительно призвал Россию воздержаться от "ущемления прав крымских татар", а также обеспечить в Крыму доступ к образованию на украинском языке. "Темы спорные, поскольку сейчас нарушений в Крыму не в пример меньше, чем в его украинский период, но эти требования вполне реализуемы и, если быть объективными, уже во многом реализованы", — добавил Косачев.

"А вот с поддержкой терроризма у Украины вышел оглушительный "облом". Как отметил председатель Гаагского суда, Украина не смогла доказать, что запрошенные ограничительные меры к России остановят "причинение непоправимого ущерба", а также умышленность ее действий", — напомнил он.

По словам Косачева, это серьезный промах украинской стороны, "вознамерившейся с упорством бульдога доказывать во всех возможных инстанциях, что ее обвинения об "агрессии", "аннексии" и тому подобное, имеют не пропагандистский, а строго юридический характер". Пока же дело не идет дальше необязательных резолюций, принимаемых в некоторых международных инстанциях под давлением западных "кураторов" Украины или на их же собственных площадках, сказал парламентарий.

По мнению главы комитета СФ, решения в Гааге пока касаются отдельного вопроса и не все решено окончательно, "однако принципиальная правовая оценка ситуации в них, несомненно, содержится".

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации и обвинил РФ в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. На период разбирательства Украина потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.