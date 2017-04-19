Ведомства США подготовят рекомендации Трампу по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Ведомства США в течение 90 дней выработают рекомендации президенту страны Дональду Трампу по ядерной сделке с Ираном, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, президент США Дональд Трамп сомневается в сделке с Ираном, в этой связи ведомствам США было поручено ее пересмотреть.

"Мы знаем о том, какой потенциальный эффект могут оказать наши действия", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Ирана.

Спайсер отметил, что "мы проводим межведомственную оценку (сделки)".

"В течение 90 дней это будет рассмотрено. У нас будут рекомендации (по итогам) для президента", — добавил он.