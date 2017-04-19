Парламент Черногории проголосует по вопросу о вступлении в НАТО 28 апреля

БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Председатель скупщины (парламента) Черногории Иван Брайович в среду назначил на 28 апреля заседание, на котором будет рассмотрен закон о вступлении республики в Североатлантический альянс, сообщил кабинет спикера.

"Седьмое заседание первой (весенней) сессии скупщины Черногории 26-го созыва, на котором будет рассмотрен законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции, состоится в пятницу, 28 апреля 2017 года, в здании скупщины столицы Цетинье с началом в 14.00 (15.00 мск)", — говорится в официальном сообщении парламента.

Уточняется, что законопроект вносит на голосование правительство Черногории "с предложением принять закон по ускоренной процедуре".

Власти страны ранее сообщили, что планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

В начале апреля председатель скупщины сообщил, что планирует созвать заседание для голосования депутатов о членстве республики в Североатлантическом альянсе до конца месяца и что уверен в положительном решении вопроса.

Большинство мандатов в парламенте Черногории принадлежит правящей коалиции во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича. Депутаты оппозиции, всего 39 из 81 черногорского парламентария, бойкотируют заседания скупщины с осени прошлого года, большинство из них требует проведения референдума по вопросу вступления в НАТО.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.