В Киеве довольны решением суда ООН о временных мерах по иску к России

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Решение Международного суда ООН, который частично удовлетворил требование Украины ввести временные меры по иску к России, это хороший сигнал для Украины, поскольку суд признал свою юрисдикцию в этом вопросе, заявил депутат Верховной рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Международный суд ООН в среду отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Я чрезвычайно доволен тем, что мы прошли prima facie (признание юрисдикции). Международный суд в Гааге признал это дело таким, которое попадает под его юрисдикцию", — сказал Арьев в среду в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что Международный суд ООН в 2008 году не принял к рассмотрению аналогичный иск Грузии к России из-за его неполноты. Арьев сказал, что Украина в своем иске учитывала ошибки Грузии и подала более полный иск.

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. По сообщению МИД Украины, иск был подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины". Украина утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. На период разбирательства Украина потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против Россия. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.