Макрон и Ле Пен сохраняют лидерство в опросах по выборам во Франции

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . 20 марта 2017. Архивное фото

Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон . 20 марта 2017. Архивное фото

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняют лидерство в ходе президентской гонки во Франции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ifop, проведенного по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio.

По результатам исследования, за Макрона в первом туре готовы проголосовать 23,5% респондентов, за Ле Пен — 22,5%.

Третьим следует кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон — у него 19,5% голосов, четвертым — лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон — 18,5%. Всего в президентских выборах участвуют 11 кандидатов.

Во втором туре голосования Макрон, согласно опросу, обходит Ле Пен с результатом 60,5% против 39,5%.

Репрезентативный опрос был проведен с 16 по 19 апреля, в нем приняли участие 2792 избирателя.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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