СМИ: жертвами одного из 13 взрывов на юге Таиланда стали двое боевиков

БАНГКОК, 19 апр – РИА Новости. Двое боевиков из числа мусульманских сепаратистов, устроивших серию из 13 взрывов на юге Таиланда, подорвались на собственной самодельной бомбе, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда.

Бомба была установлена на мотоцикле и взорвалась преждевременно, когда боевики подъезжали на этом мотоцикле к расположению воинской части в провинции Сонгкла, сообщает телеканал. Оба боевика погибли на месте.

Скоординированная серия из 13 взрывов произошла в южном Таиланде в среду в промежутке между 19.00 и 22.30 по местному времени (15.00 – 18.30 мск) у полицейских участков, жилых помещений сотрудников полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывы были вызваны ручными гранатами, брошенными с проезжающих мотоциклов, сообщает телеканал.

От взрывов двух гранат у жилого комплекса полиции в провинции Паттани никто не пострадал. На настоящий момент нет информации, были ли пострадавшие в других местах, где прогремели взрывы, помимо двух погибших боевиков.

В провинции Сонгкла также произошли две перестрелки между полицейскими и боевиками. В ходе перестрелки у полицейского участка района Чана боевики бросили гранату, которая взорвалась у подножия укрепленного полицейского поста, не причинив вреда находившимся внутри сооружения полицейским.

По мнению полиции, скоординированные нападения на полицейские и военные объекты были произведены боевиками мусульманских сепаратистских организаций, действующих в южных провинциях Таиланда, говорится в сообщении.