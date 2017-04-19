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В мире

Международный суд ООН не нашел признаков финансирования терроризма Россией

21:4419.04.2017
08040
© AFP 2017 / ANP/Jerry LampenСлушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 годаСлушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года
© AFP 2017 / ANP/Jerry Lampen

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Международный суд ООН в среду отказался удовлетворить требование украинской власти установить временные меры по ее иску к России в связи с нарушением конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В Гааге не поддержали аргументы украинского МИД в отношении Донбасса, на территории которого, по мнению украинской власти, Россия осуществляет "свою агрессию". Не увидели в Гааге и государственного "финансирования терроризма".

Частично суд согласился удовлетворить лишь требования Киева по второй части иска — о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации. Но тут, как говорится, с больной головы свалили на здоровую.

© AP Photo / Peter DejongСлушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года
© AP Photo / Peter Dejong
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года

Почему не прошел "терроризм"

Решение суда от 19 апреля — не окончательное, оно лишь снимает часть вопросов. Процедура Международного суда ООН в Гааге такова, что само решение по иску Украины может быть оглашено через год, два, а может, и три. Но ситуация теперь понятна. Потому что обычно Международный суд ООН до оглашения окончательного вердикта издает приказ (так это называется на языке международной юриспруденции), в котором требует принятия срочных мер по иску. А уже потом в неспешной тиши голландских судебных кабинетов вынашивается и выписывается окончательное решение. Такова процедура, которой Международный суд ООН придерживается с момента его создания.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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Порошенко назвал решение суда ООН по иску к России многообещающим

Этот приказ — как флажок для соревнующихся сторон: решения суда еще нет, но уже понятно, каким оно будет.

"Позиция Украины заключается в том, что Россия разными способами поддерживает формирования, совершающие террористические акты на территории Украины", — заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 17 января, через день после подачи иска.

По словам Зеркаль, "стоит обратить внимание, что Украина в этом процессе обвиняет Россию не в самих актах (агрессии. — Прим. ред.), а в финансовой поддержке формирований, которые их совершают".

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева
Иными словами, у Украины, как выяснилось в Международном суде ООН, не было задокументированных фактов российской агрессии, о которой власти любят рассуждать. И потому решили обвинить Россию в финансировании терроризма.

Для украинской стороны под это "финансирование" подпадало все — и гуманитарные конвои, которые регулярно отправляла Россия на Донбасс для поддержки местного населения, и денежные средства благотворительных организаций, которые поддерживали ДНР и ЛНР. И даже последние факты, связанные с помощью России шахтерам и металлургам, которых украинская власть, объявившая полную транспортную блокаду Донбасса, лишила работы и средств к существованию.

Все это есть в иске, который подала в суд украинская власть, и в комментариях ее адвокатов.

© AP Photo / Peter DejongПредставитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. 19 апреля 2017 года
© AP Photo / Peter Dejong
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. 19 апреля 2017 года

Но суд эти аргументы не принял во внимание, потому что все это на "финансирование терроризма" никак не тянуло. А других — документально подтвержденных — фактов у Украины нет. И в этой части иска Международный суд ООН Украине отказал.

С больной головы на здоровую

Вторая часть иска касалась прежде всего Меджлиса крымско-татарского народа*, который даже на Украине не имеет никаких юридических прав, поскольку нигде не зарегистрирован. Еще в этой части исковых требований говорится о том, что Россия препятствует гражданам, проживающим в Крыму, говорить и учиться на их исконных языках — крымско-татарском и украинском.

Ремзи Ильясов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Власти Крыма: суд ООН принял решение по меджлису без мнения крымских татар

Скорее всего, к основному иску — "финансирование терроризма" — нарушения требований конвенции о ликвидации расовой дискриминации были пристегнуты просто для веса. Это, кстати, хорошо понимают в Киеве, поэтому особых надежд относительно перспективности для своей внутренней и внешней политики по этой части иска не питали. По нескольким причинам.

Дело в том, что крымско-татарский народ украинская власть регулярно использовала для решения своих электоральных задач. Президент Виктор Ющенко в свое время включил руководителей Меджлиса* в список своей партии "Наша Украина", что дало ему дополнительные голоса на президентских выборах 2004 года, а потом и парламентских 2006 года. Но ничего из того, что обещал, не сделал.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Юрист: шансы, что суд ООН "поведется" на доводы Киева – мизерные

И тогда крымско-татарские активисты выставили свой постоянный пост в Киеве у здания кабмина Украины на улице Грушевского. Каждый день в 2008-2009 годах они выходили на этот пост и били в барабаны. Чиновники быстро привыкли и внимания на них не обращали.

Но нынешний президент Петр Порошенко пошел дальше Ющенко. Во-первых, он придал руководству Меджлиса* ореол мучеников от "российского режима", а во-вторых, заявил, что отдает Крым (уже после того, как он стал российским) крымско-татарскому народу.

© AFP 2017 / ANP/Jerry LampenПредставители российской стороны в Международном суде ООН в Гааге. 19 апреля 2017 года
© AFP 2017 / ANP/Jerry Lampen
Представители российской стороны в Международном суде ООН в Гааге. 19 апреля 2017 года

Вдохновленный нежданным подарком, Меджлис*, подстрекаемый украинской властью, устроил в конце 2015 года сначала продуктовую, а потом и энергетическую блокаду Крыма. Цены на продукты для населения Крыма поднялись, но продукты стали поставлять из России. Россия завезла на полуостров генераторы. А против самих активистов прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело.

И тут в Меджлисе* поняли, что своими радикальными действиями подставили своих же собратьев в Крыму, которые (действия. — Прим. ред.) к тому же подпадают под статью о терроризме.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Председатель Меджлиса Рефат Чубаров, до этого заявлявший о войне против России до последней капли крови, заявил, что акции активистов никакого отношения к Меджлису* не имеют, и поэтому не надо России саму организацию за это судить. Об этом же заявил и его заместитель Ильми Умеров, лично возглавлявший активистов организации на месте подрыва линий электропередачи и в местах продуктовой блокады.

Но прокуратура Крыма Меджлис* все-таки запретила, объявив его экстремистской организацией.

А что теперь

По приказу Международного суда ООН удовлетворены требования Киева по второму иску — о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации. Суд потребовал, чтобы Россия воздержалась от якобы имеющего место ущемления прав крымских татар и обеспечила доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Здание Международного арбитражного суда в Гааге. Архивное фото
© Fotolia / PHB.cz
Требование Украины ввести временные меры по иску к России

Напомню: в Республике Крым три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Чего никогда здесь не бывало — ни при советской власти, ни в независимой Украине. После присоединения Крыма к России на полуострове появилось несколько национальных организаций крымско-татарского народа, которые действуют легально и зарегистрированы в Минюсте республики.

Что же касается украинской власти, то решение Международного суда ООН, окончательно отклонившего часть иска по "финансированию терроризма", ставит точку в надеждах на продолжение "внешнеполитической агрессии", которую развивал Порошенко в последние дни.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

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