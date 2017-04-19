Власти Крыма: суд ООН принял решение под меджлису без мнения крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В решении Международного суда ООН, связанном с расовой дискриминацией в Крыму, не учтено мнение самих крымских татар, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Мы сожалеем, что суд ООН принял решение на основе субъективных факторов, без учета мнения крымского-татарского народа, проживающего на своей исторической родине. Никто не спросил у народа, нужен ли ему меджлис с такими лидерами и в таком виде. Надобность той или иной структуры решает сам народ, а не какие-то международные институты", — сказал РИА Новости Ильясов, который также возглавляет крупное движение крымско-татарского народа "Къырым" (Крым).

По его словам, меджлис как структура был дискредитирован его лидерами, которые покинули полуостров после воссоединения с Россией и заняли враждебную и агрессивную позицию по отношению к крымскому народу, в том числе крымским татарам.

Ильясов подчеркнул, что крымским татарам никто не запрещает в Крыму создавать свои общественные структуры в рамках действующего законодательства. "В Крыму функционирует несколько десятков общественных организаций и сотни религиозных", — подчеркнул вице-спикер.