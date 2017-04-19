Уже не первые. Президент Украины "разочаровался" в ВСУ

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Великобританию заявил, что армия страны занимает восьмое место в Европе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Ежегодно мы тратим на оборону 5% нашего ВВП — больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня украинская армия занимает восьмое место в Европе", — заявил Порошенко.

Ранее президент Украины неоднократно называл ВСУ сильнейшей армией Европы. Так, в феврале он заявил, что войска страны могут дать отпор "любому агрессору", а весной 2016 года сообщил, что Украине удалось "остановить самую многочисленную армию на континенте".

В Киеве не раз пытались выставить страну "защитницей Европы". Так, бывший украинский премьер Арсений Яценюк заявлял, что в интересах Запада принять Украину в НАТО, потому что она охраняет границы альянса. Порошенко, в свою очередь, называл страну "форпостом Европы" и подчеркнул, что Киев находится "на передовой защиты европейской цивилизации".