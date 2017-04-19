Мэр Нью-Йорка рассказал, где нужно искать "связи" Трампа с Россией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает, что доказательства "связей" президента США Дональда с Россией следует искать в его налоговой декларации. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

По мнению Блазио, именно декларация может содержать информацию, которую он не хочет разглашать во избежание противоречивой и компрометирующей его ситуации.

"Президент является бизнесменом, у него есть деловые интересы не только в нашей стране, но и в России, которая во многих отношениях антагонистична нам. Нам нужно точно знать, есть ли у России что-то на него (Трампа)", — подчеркнул де Блазио.

Во время предвыборной кампании демократы неоднократно заявляли, что Дональд Трамп связан с Россией. Эта тема получила новый виток после избрания Трампа президентом США, когда Москву обвинили во "вмешательстве" в выборы. Россия в свою очередь опровергала информацию американских спецслужб и заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств.