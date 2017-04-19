Захарова прокомментировала слова Порошенко, сравнившего Россию с крокодилом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко, сравнившего Россию с крокодилом.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне осудил западных политиков, готовых на диалог с Москвой. Свои слова он попытался подкрепить цитатой Уинстона Черчилля.
"Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других", — сказал украинский президент, заявив, что этот "крокодил" и есть Россия.