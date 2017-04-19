Захарова прокомментировала слова Порошенко, сравнившего Россию с крокодилом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 19 апреля 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 19 апреля 2017

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко, сравнившего Россию с крокодилом.

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Мнение: Порошенко сравнил Россию с крокодилом в надежде, что Трамп услышит Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне осудил западных политиков, готовых на диалог с Москвой. Свои слова он попытался подкрепить цитатой Уинстона Черчилля.

"Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других", — сказал украинский президент, заявив, что этот "крокодил" и есть Россия.