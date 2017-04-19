В Колумбии более десяти человек стали жертвами оползня

МЕХИКО, 19 апр – РИА Новости. Не менее 11 человек стали в среду жертвами оползня в колумбийском городе Манисалес, сообщило местное управление по управлению рисками чрезвычайных ситуаций.

По данным мэра города Хосе Октавио Кардоны, всего пострадало порядка 70 семей. В общей сложности разрушено 30 домов, сообщил Кардона в эфире радио W.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что оползень сошел с верхней точки холма и смел на своем пути жилые строения, расположенные ниже. Причиной трагедии стали сильные дожди, идущие в Колумбии.

На месте трагедии сейчас продолжаются поисковые работы, в местных школах отменены занятия.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в своем микроблоге в Twitter, что вылетел в Манисалес, однако из-за нелетной плохой погоды его самолет был вынужден совершить посадку в Медельине. Сейчас глава государства ждет развития ситуации, чтобы как можно скорее добраться в город при первой возможности.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на колумбийский город Мокоа. По последним данным, погибли 320 человек, город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромными валунами, было нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.