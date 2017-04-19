У Пентагона нет данных о союзе ИГ* и "Аль-Каиды"*

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. В штабе коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* нет данных о ее переговорах по сотрудничеству с "Аль-Каидой"*, сообщил командующий наземными силами коалиции по борьбе с ИГ* генерал-майор США Джозеф Мартин.

"Я об этом не слышал", — заявил Мартин в среду журналистам в ходе видеоконференции.

Вице-президент Ирака Айяд Алави ранее заявил о начале переговоров террористической группировки "Исламское государство"* и организации "Аль-Каида"* о возможном союзничестве, сообщило агентство Рейтер.