Киев положительно оценил решение суда ООН о мерах по иску к России

ГААГА/КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Киев позитивно оценивает решение Международного суда ООН, который частично удовлетворил требование Украины ввести временные меры по иску к России, видит хорошие перспективы в разбирательстве по существу, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее судебная инстанция отказалась удовлетворить требование Киева установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма.

Зеркаль оценила решение суда как "позитивное".

"Мы видим, что у нас очень хорошие перспективы в разбирательстве по существу, и мы намерены сделать все, чтобы доказать свою позицию", — сказала журналистам украинский дипломат.

Она также отметила, что украинская сторона "теперь знает, какие дополнительные доказательства нам потребуются".

При этом она назвала решение суда в части расовой дискриминации "важным для международного права, которое доказывает свою действенность в восстановлении справедливости в мире". Зеркаль добавила, что украинская сторона ценит взвешенность Международного суда при принятии данного решения.

Что касается требования Киева ввести временные меры по конвенции о финансировании терроризма, суд посчитал, что Украина достаточные доказательства нарушения Россией этого документа не предоставила.

"На данном этапе рассмотрения дела Украина не предоставила достаточных доказательств, которые демонстрировали бы, что эти элементы являются правдоподобными", — заявил председатель суда.

Суд также заявил, что ожидает от сторон разбирательства выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса на Украине.

Замглавы МИД Украины выразила сожаление в связи с неудовлетворением судом требований украинской стороны по конвенции о финансировании терроризма. При этом замминистра назвала решение суда в этой части "позитивным" с учетом того, что суд "поддержал позицию Украины, что события на востоке Украины, подпадают под действие этой конвенции" и с учетом того, что "суд формально признал предварительно юрисдикцию по этому делу".

"Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере выполнит решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине", — написала в среду в Facebook Зеркаль.