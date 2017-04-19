Американский военный: силы Ирака и коалиции не пострадали от химатаки ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Силы Ирака и их союзники не пострадали в результате химической атаки боевиков группировки "Исламское государство"* под Мосулом, сообщил командующий наземными силами коалиции по борьбе с группировкой генерал-майор Джозеф Мартин.
По его словам, состав химических веществ выясняется.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что боевики ИГ* использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии без уточнения, где именно была атака.
Как сообщил CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.
*Террористическая организация, запрещенная в России