Американский военный: силы Ирака и коалиции не пострадали от химатаки ИГ*

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Силы Ирака и их союзники не пострадали в результате химической атаки боевиков группировки "Исламское государство"* под Мосулом, сообщил командующий наземными силами коалиции по борьбе с группировкой генерал-майор Джозеф Мартин.

"ИГ* использовали химические вещества во время атаки в окрестностях Мосула. Это не повлияло на иракские силы безопасности и на наши силы", — заявил Мартин в ходе видеоконференции.

По его словам, состав химических веществ выясняется.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что боевики ИГ* использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии без уточнения, где именно была атака.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщил CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

*Террористическая организация, запрещенная в России