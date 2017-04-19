Силовики заявили о стабилизации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики заявили о стабилизации ситуации в зоне военной операции в Донбассе, в среду военные зафиксировали восемь обстрелов своих позиций.
Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Ситуация в районе проведения АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.) стабилизировалась", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.
По данным пресс-центра, с начала суток ополченцы восемь раз обстреляли позиции ВС Украины.
В частности, как заявили украинские силовики, ополченцы продолжили обстрел их позиций на приморском и донецком направлениях.