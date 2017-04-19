Суд ООН частично удовлетворил иск Киева по временным мерам против России

ГААГА, 19 апр — РИА Новости. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две международные конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести так называемые временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

"Суд постановил, что условия для учреждения временных мер по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации удовлетворены. Суд напоминает, что в его полномочиях установить меры, которые полностью или частично соответствуют тому, что требует одна из сторон", — сказал судья.

Таким образом, суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке". Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, которые могли бы отяготить или продлить спор".

Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ. "Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах", — говорится в решении суда.

Среди временных мер, которые предлагал учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

Кроме того, Киев предложил побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.