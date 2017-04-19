Суд ООН частично удовлетворил иск Киева по временным мерам против России

ГААГА, 19 апр — РИА Новости. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма, однако согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Суд постановил, что условия для учреждения временных мер по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации удовлетворены. Суд напоминает, что в его полномочиях установить меры, которые полностью или частично соответствуют тому, что требует одна из сторон", — сказал судья.
Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ. "Суд постановил, что их отчеты демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах", — говорится в решении суда.
Среди временных мер, которые предлагал учредить Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Он подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских договоренностей.