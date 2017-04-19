В Египте задержали главного подозреваемого в нападении на монастырь

КАИР, 19 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта задержали в горной местности на юге Синайского полуострова главного подозреваемого в нападении на полицейский блокпост у монастыря Сан-Катрин, сообщает новостной портал "Масрави" со ссылкой на источники в управлении безопасности провинции Южный Синай.

По имеющейся информации, задержанный является главным исполнителем нападения. Он, по информации издания, вместе с группой боевиков накануне обстрелял блокпост монастыря с прилегающих возвышенностей. Когда полицейские открыли ответный огонь, боевики бросили оружие и скрылись, сообщает портал. Силы безопасности организовали преследование. Ранее в среду сообщалось о трех задержанных выходцах с севера Синайского полуострова, которые могут быть причастны к перестрелке у монастыря.

Во вторник СМИ сообщили, что на КПП у монастыря Сан-Катрин было совершено вооруженное нападение, один полицейский погиб и трое ранены. Позднее глава управления безопасности Южного Синая Ахмед Тайль опроверг информацию о террористической атаке и заявил, что огонь по своим ошибочно открыл один из полицейских. Монахи монастыря в перестрелке не пострадали. Несмотря на заявления полицейских, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и других странах) взяла на себя ответственность за инцидент в Сан-Катрин.