На Западном берегу палестинец ранил израильтянина, протаранив остановку

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр — РИА Новости. Палестинец протаранил на машине автобусную остановку на Западном берегу реки Иордан, ранив израильтянина, и был обезврежен ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

Наезд, произошедший в блоке еврейских поселений Гуш-Эцион, носил, как подозревают военные, преднамеренный характер.

"Палестинец протаранил на своей машине автобусную остановку в Гуш-Эционе и ранил гражданское лицо", — говорится в сообщении.

"В ответ на угрозу военнослужащие Армии обороны Израиля открыли огонь по нападающему. Раненый гражданин эвакуирован для оказания медицинской помощи", — сообщили военные.

Состояние водителя-палестинца они не уточняют. Местные СМИ пишут, что он погиб.

Автомобильный таран продолжил череду из сотен арабских атак, которые за последние полтора года унесли жизни более 40 израильтян и иностранцев.