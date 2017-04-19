Британские депутаты поддержали идею о досрочных всеобщих выборах

ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении 8 июня досрочных всеобщих выборов.
За инициативу проголосовали 522 депутата палаты общин, против – 13.
Третьего мая, в соответствии с законом 2011 года, парламент будет распущен. 22 мая – крайний срок для регистрации на выборах.
По данным опросов, правящая Консервативная партия должна одержать уверенную победу: ее поддерживают, по разным данным, 44-46% избирателей. Лейбористам голоса готовы отдать порядка 25%, либерал-демократам – около 11%. Идею проведения всеобщих выборов в этом году поддерживают 68% британцев.
При этом лидеры всех партий заявили, что уважают волю народа, высказанную на референдуме, а потому Brexit должен состояться в любом случае. Однако, согласно прогнозам политологов, если победа консерваторов будет очень убедительной, то правительство может смягчить свою позицию по Brexit и предпочесть выход из ЕС по более "мягкому" сценарию.