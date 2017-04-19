Британские депутаты поддержали идею о досрочных всеобщих выборах

ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении 8 июня досрочных всеобщих выборов.

За инициативу проголосовали 522 депутата палаты общин, против – 13.

То, что необходимые две трети от общего числа голосов парламентариев наберутся, стало ясно еще накануне, после того, как лидеры основных оппозиционных партий приветствовали объявление премьера. Ранее Мэй заявляла, что выборов до 2020 года не будет. Однако она изменила позицию, объяснив это необходимостью сплочения народа в свете предстоящих переговоров о выходе Британии из ЕС.

Третьего мая, в соответствии с законом 2011 года, парламент будет распущен. 22 мая – крайний срок для регистрации на выборах.

По данным опросов, правящая Консервативная партия должна одержать уверенную победу: ее поддерживают, по разным данным, 44-46% избирателей. Лейбористам голоса готовы отдать порядка 25%, либерал-демократам – около 11%. Идею проведения всеобщих выборов в этом году поддерживают 68% британцев.

Несмотря на то, что часть противников выхода из ЕС планирует поддержать либерал-демократов в качестве протестного голосования, социологи сходятся на том, что таких будет немного, и на результат выборов они вряд ли повлияют.

При этом лидеры всех партий заявили, что уважают волю народа, высказанную на референдуме, а потому Brexit должен состояться в любом случае. Однако, согласно прогнозам политологов, если победа консерваторов будет очень убедительной, то правительство может смягчить свою позицию по Brexit и предпочесть выход из ЕС по более "мягкому" сценарию.