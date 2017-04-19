Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.



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При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску, о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации.

Открытые слушания прошли во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда. Решение огласил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам.

Киев подал иск в Международный суд ООН, обвинив Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Украина потребовала ввести против Москвы "временные меры" до окончательного вердикта суда. Среди требований Киева прекратить "поставки оружия на Украину, поддержку боевиков", а также "дискриминацию" в Крыму.

Москва эти обвинения отвергает. В МИД подчеркнули, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. В ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.