Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма.Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
Открытые слушания прошли во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда. Решение огласил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам.
Киев подал иск в Международный суд ООН, обвинив Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.
Москва эти обвинения отвергает. В МИД подчеркнули, что основной целью Киева при подаче иска было не урегулирование разногласий, а поиск повода для обращения против России в Международный суд. В ведомстве напомнили, что подобные политизированные обвинения выходят за рамки юрисдикции суда.