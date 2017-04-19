В Турции прокурдская партия может отозвать своих депутатов

АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Фракция прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции может выйти из состава парламента, если итоги конституционного референдума не будут пересмотрены, заявила заместитель председателя партии Селин Сайек Бёке.

Высший избирательный совет Турции рассмотрит в среду апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции о полной отмене итогов референдума. Прокурдская ПДН обратилась в суд с иском о привлечении к уголовной ответственности членов Высшего избирательного совета страны во главе с его председателем Сади Гювеном "в связи с беззаконием в ходе конституционного референдума".

"Мы не признаем сомнительные результаты референдума. Они должны быть пересмотрены. Наша партия будет делать для этого все, что в наших силах, в том числе, если понадобится, можем рассмотреть вариант выхода из парламента", — заявила Бёке журналистам.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.