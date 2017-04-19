Жительница Глазго пыталась оживить голубя, сделав ему искусственное дыхание

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором жительница Глазго безуспешно пытается реанимировать голубя, пишет газета The Daily Mail.

Женщина оказывает птице первую помощь по всем правилам – делает искусственное дыхание и массаж сердца. Однако голубь, очевидно, уже мертв, так как его голова безжизненно свисает с рук спасительницы. Закончилась история совсем грустно. По словам очевидца, который снял это видео, голубя съела чайка.

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Часть людей смеялась над женщиной и называла ее поведение странным, однако были и те, кто поддержал спасительницу, отметив, что многим животным и птицам подобные действия действительно сохранили жизнь.