Мэр Полтавы под защитой охраны и полиции бежал от толпы разъяренных жителей

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Мэр украинской Полтавы Александр Мамай был вынужден покинуть здание горсовета в сопровождении охраны и полицейских, скрываясь от толпы разъяренных жителей, пришедших к нему на встречу с требованием остановить в городе одну из строек.

Согласно видео, размещенному на городском сайте Полтавы, активисты в среду пришли в здание горсовета на заседание исполнительного комитета мэрии под председательствованием Мамая. Люди начали требовать прекратить незаконную, по их мнению, застройку возле кинотеатра имени Котляревского. По словам активистов, кинотеатр является историческим памятником и застройка вредит ему.

После того, как мэр отказался выслушать проблемы активистов и попытался покинуть кабинет, между сторонами началась ссора. Толпа перекрыла выход из помещения, мэру пришлось пробиваться к двери с помощью охраны и полицейских. При этом между активистами и охранниками возникло несколько потасовок.

Это не первый подобный инцидент, произошедший с Мамаем. Как сообщало в декабре 2015 года информагентство УНН, он написал заявление в полицию после того, как общественные активисты проделали дыру в двери его кабинета, чтобы пообщаться с градоначальником.