Европе больше не нравятся приезжие: Австрия отказывается от мигрантов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что его страна может оказаться на пути массового миграционного потока, идущего из Африки через Средиземное море. Политик призвал перекрыть этот маршрут — подобно тому, как ранее был поставлен барьер на перемещении беженцев через Балканский полуостров. По словам министра, факт того, что переселенец был спасен после кораблекрушения, "не может считаться билетом в Европу". Поддержку австрийским властям в мигрантском вопросе оказывает Венгрия: по законам этой страны беженцы, только прибывшие на ее территорию, помещаются в центры временного заключения за колючей проволокой.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

С Австрии хватит

Наследница многонациональных традиций Австро-Венгерской империи — Австрийская Республика — вплоть до 2015 года считалась доброжелательно настроенной к беженцам. Этому способствовали тесные связи Вены с Берлином, почти единолично принявшим решение впустить в Европу более миллиона мигрантов. Австрия испытала на себе последствия такого решения: за вторую половину 2015 года в Австрию, в исчислении на душу населения, прибыло больше мигрантов, чем в любую другую страну Европы. Оборотной стороной перемен стал рост ультраправых настроений.

Тогда как в Берлине не приняли в расчет противников мигрантов, в Австрии поступили иначе. В 2016 году Вена в одностороннем порядке пересмотрела квоты на прием беженцев, заявила о сближении с Венгрией, Польшей, Чехией и Словакией, настаивающими на том же самом. А когда после договора с Турцией в апреле 2016 года наплыв ближневосточных мигрантов сократился, Австрия не остановилась на достигнутом. С тех пор альпийская республика борется против миграционного потока из Африки, идущего через Средиземное море.

Весной 2016-го австрийские власти увидели угрозу в слишком мягком, на их взгляд, отношении Италии к переселенческому потоку. По приказу из Вены был введен пограничный досмотр на альпийских перевалах с целью не допустить африканских нелегалов в Центральную Европу. Летом 2016 года досмотр был отменен.

Африка им не нужна

Количество мигрантов, высадившихся в Италии Количество мигрантов, высадившихся в Италии

Вольфганг Соботка 18 апреля подтвердил, что досмотры в Альпах могут возобновиться "за считанные часы", если Вена сочтет, что пришедших из Италии нелегалов у ее границ слишком много. Основания для таких опасений есть, ведь приток беженцев из Африки на юг Европы стабильно возрастает на протяжении последних лет. Подсчитано, что за первые месяцы 2017-го мигрантов, добравшихся до Италии, оказалось больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Сравнение 2016-го с 2015-м дает тот же результат.

Однако, призывая перерезать средиземноморский путь, австрийские власти сталкиваются с серьезной политической проблемой. Страдающие от переизбытка молодежи в условиях тотальной незанятости многие страны Африки не прочь избавиться от своих "лишних жителей". Хуже того: в полуофициальном порядке европейские чиновники упрекают африканские правительства в создании "сетей проводников", которые за деньги довозят экономических мигрантов до Европы. ЕС готов платить африканцам серьезные суммы за меры по противодействию миграции, но к внятному результату эти инвестиции не приводят. Зато раздается скорбное восклицание итальянской газеты Corriere della sera: "Католикам нужно зажечь свечи у изображения Мадонны, чтобы китайцы и индийцы увеличили свои инвестиции в Африку и создали там рабочие места. А пока мы имеем проблему здесь и сейчас. И что делать?".

Венгерский опыт

По наиболее радикальному пути в решении миграционного вопроса пошли власти Венгрии — страны, которую за политическую некорректность глава МИД Люксембурга Жан Асселборн в 2016 году призвал исключить из ЕС. По распоряжению премьер-министра Виктора Орбана, начиная с 28 марта мигрантов, прибывших в страну, на время рассмотрения их просьбы об убежище помещают в бытовки за колючей проволокой, расположенные прямо на границе. В Будапеште дают понять, что многим новоприбывшим в праве на проживание будет отказано.

По мнению Орбана, для приема мигрантов должны быть созданы специализированные лагеря, но не в ЕС, а за его пределами. Восточноевропейские политики надеются, что некоторые из подобных лагерей могла бы разместить на своей территории Ливия — в случае обретения этой страной политической стабильности. В этих мигрантских городах европейцы имели бы возможность отбирать для себя тех переселенцев, в которых нуждаются. Однако к настоящему времени подобные прожекты остаются далеки от реальности.