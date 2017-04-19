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В мире

Китай разрешил компании Иванки Трамп продавать в стране украшения и сумки

15:1719.04.2017
(обновлено: 15:26 19.04.2017)
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Brendan Smialowski

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп получила от правительства Китая предварительное разрешение на три торговые марки для продажи товаров в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AFP 2017/ Brendan Smialowski
Иванка Трамп, дети и "Томагавки"
По данным агентства, Иванка Трамп получила одобрение на торговые марки, связанные с торговлей ювелирными изделиями, сумками и спа-услугами. Отмечается, что разрешение Пекина было получено 6 апреля — в день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. На ужине лидеров стран присутствовали также Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщает агентство, после инаугурации Трампа его дочь также подала заявки на торговые марки на Филиппинах и в Канаде.

По информации телеканала CBS News, бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер считает, что Иванка Трамп "рискует нарушить закон". "Все было бы просто отлично, если бы она также не работала в Белом доме", — заявил Пейнтер.

Иванка Трамп: "глаза и уши" президента США
Иванка Трамп на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 марта 2017.
© AFP 2017/ Saul Loeb
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп идут на борт Marine One в Белом доме, Вашингтон. 1 февраля 2017
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AFP 2017/ Brendan Smialowski
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп беседуют перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и деловыми лидерами в кабинете министров Белого дома, 17 марта 2017
© AFP 2017/ Brendan Smialowski
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп
© AFP 2017/ Brendan Smialowski
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа
© AP Photo/ Andrew Harnik
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AP Photo/ Susan Walsh
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Президент США Дональд Трамп беседует со своей дочерью Иванкой
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017/ Mandel Ngan
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и исполнительный директор TransAlta Corporation Дон Фаррелл
© AFP 2017/ Saul Loeb 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017/ Mandel Ngan
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Президент Dow Chemical, председатель и главный исполнительный директор Эндрю Ливерис, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и помощник Белого дома по внутриправительственным и технологическим инициативам Рид Кордиш
© AFP 2017/ Saul Loeb
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп с детьми
© AP Photo/ Wilfredo Lee
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AP Photo/ Andrew Harnik
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
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