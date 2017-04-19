Китай разрешил компании Иванки Трамп продавать в стране украшения и сумки

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Компания дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп получила от правительства Китая предварительное разрешение на три торговые марки для продажи товаров в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Иванка Трамп получила одобрение на торговые марки, связанные с торговлей ювелирными изделиями, сумками и спа-услугами. Отмечается, что разрешение Пекина было получено 6 апреля — в день встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. На ужине лидеров стран присутствовали также Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщает агентство, после инаугурации Трампа его дочь также подала заявки на торговые марки на Филиппинах и в Канаде.

По информации телеканала CBS News, бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер считает, что Иванка Трамп "рискует нарушить закон". "Все было бы просто отлично, если бы она также не работала в Белом доме", — заявил Пейнтер.