В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 74-й годовщины восстания в варшавском гетто, во время которого были убиты около 15 тысяч человек, проходят в среду в Польше.

© Фото: из архива Биографического института Александра Зиновьева Варшавское восстание и Армия Крайова

74th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. pic.twitter.com/jxSVwDIOBb — Polish PM Office (@PremierRP_en) 19 апреля 2017 г.

Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав. Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.

Официальные мероприятия, посвященные этой дате, начались с церемонии перед памятником Героям варшавского гетто в Варшаве. Венок к мемориалу возложила премьер-министр Польши Беата Шидло.

По всей стране в траурных церемониях принимают участие представители еврейских организаций, люди, награжденные медалью "Праведник мира", представители органов государственной власти и местного самоуправления, дипломаты, деятели культуры.

В этот день в Музее истории польских евреев ассоциации Евреев-Ветеранов и Пострадавших во второй мировой войне вручили медали "Восстание в варшавском гетто" людям, способствующим польско-еврейскому диалогу.

На улицах Варшавы волонтеры раздают прохожим шестиконечные желтые звезды и желтые нарциссы, напоминая о годовщине начала восстания в гетто. С такими символами на одежде вышли в эфир многие журналисты центральных польских телеканалов и их собеседники, среди которых известные политики, а также президент страны Анджей Дуда.