В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 74-й годовщины восстания в варшавском гетто, во время которого были убиты около 15 тысяч человек, проходят в среду в Польше.
74th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. pic.twitter.com/jxSVwDIOBb— Polish PM Office (@PremierRP_en) 19 апреля 2017 г.
Официальные мероприятия, посвященные этой дате, начались с церемонии перед памятником Героям варшавского гетто в Варшаве. Венок к мемориалу возложила премьер-министр Польши Беата Шидло.
В этот день в Музее истории польских евреев ассоциации Евреев-Ветеранов и Пострадавших во второй мировой войне вручили медали "Восстание в варшавском гетто" людям, способствующим польско-еврейскому диалогу.
На улицах Варшавы волонтеры раздают прохожим шестиконечные желтые звезды и желтые нарциссы, напоминая о годовщине начала восстания в гетто. С такими символами на одежде вышли в эфир многие журналисты центральных польских телеканалов и их собеседники, среди которых известные политики, а также президент страны Анджей Дуда.
Mural at metro Centrum in memory of Ghetto Uprising. The #Warsaw Ghetto Uprising began on 19 April 1943. pic.twitter.com/r06zWlSpNp— Warsaw (@ewarsaw) 19 апреля 2017 г.