Глава МИД Италии назвал попытки изолировать Россию стратегической ошибкой

РИМ, 19 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Попытки изолировать Россию являются стратегической ошибкой, заявил в среду министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано.

"Нельзя забывать о стратегическом партнерстве как в деле противодействия терроризму, так и в том, что касается роли России как надежного энергетического поставщика", — заявил журналистам глава итальянского МИД, прибывший в среду в город Пескара.

При этом Алфано напомнил, что Италия всегда придерживалась общей линии Евросоюза в отношении антироссийских санкций.

В конце марта перед своим визитом в Москву Алфано в интервью РИА Новости подчеркнул, что Италия твердо верит в диалог с Россией и убеждает своих партнеров в том, что без него нельзя разрешить международные кризисы и дать ответы на глобальные вызовы современности.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.