У Сбербанка в Киеве отняли имя, у лошади Щорса — ногу, на очереди Родина

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Во вторник, 18 апреля, Хозяйственный суд Киева принял решение по иску украинского Ощадбанка к Сбербанку России. Суд запретил использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. По решению суда все это теперь принадлежит украинскому Ощадбанку и может быть использовано только им.

По той же логике вандалы разрушают на Украине памятники и планируют обезобразить монумент на берегу Днепра.

Как испарились деньги вкладчиков

Во вторник на сайте украинского Ощадбанка появилась победная реляция. "Мы отстояли законные интересы Сбербанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение", — заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный . По его словам, "торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Ощадбанку, что и подтвердил своим решением Хозяйственный суд.

Здесь надо сделать несколько важных пояснений.

Ощадбанк был зарегистрирован на Украине после развала СССР — 31 декабря 1991 года. И при этом изменил свое название со "Сберегательного банка СССР" на "Ощадный банк Украины".

"Ощадный" в переводе с украинского значит "сберегательный". Вместе с переменой названия изменились и реквизиты, символика, а также руководство банка. А вот отделения, оборудование и средства — все осталось прежнее. То есть досталось Ощадбанку даром.

Однако у нового банковского учреждения дела пошли не очень хорошо, и вкладчики стали перебегать в другие коммерческие банки.

В 2007 году тогдашний премьер Украины Юлия Тимошенко решила выплатить украинским гражданам утраченные ими в Сбербанке СССР советские вклады. Решение было, как тогда писали эксперты, чисто популистским, потому что денег для этого ни у государства, ни тем более у Ощадбанка на это не было.

© AP Photo / Sergei Chuzavkov Выплата украинским гражданам компенсаций по советским вкладам в Ощадном банке. 2008 год © AP Photo / Sergei Chuzavkov Выплата украинским гражданам компенсаций по советским вкладам в Ощадном банке. 2008 год

"Эта инициатива похожа на несерьезное отношение к народу", — заявил тогда президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. По его мнению, на тот момент существовало два источника выплат — "это госбюджет и Россия". Госбюджет для погашения долгов СССР украинским вкладчикам выделил 250 миллионов гривен (тогда это составляло 50 миллионов долларов) из 20 миллиардов гривен (четыре миллиарда долларов) долга.

Остальное решили взять у России. В январе 2000 года в Верховной раде появился законопроект депутатов тогдашней пропрезидентской фракции "Наша Украина — Народная самооборона", в соответствии с которым предполагалось признать "долги советского Сбербанка внешним долгом России, которая является правопреемницей СССР". А деньги депутаты предложили взыскать со Сбербанка России.

Проект так и не дошел до стадии реализации. Потому что выяснилось, что в Ощадбанке на момент его создания все деньги, накопленные гражданами Украины в советские годы, оставались в целости и сохранности. А вот что стало с ними потом, неизвестно. Во всяком случае, депутаты этого выяснять не стали. И обещанных средств вкладчикам не вернули.

Имя вместо вкладов

В 2008 году на Украину пришел Сбербанк России — уже как финансовое учреждение независимого российского государства.Украинская "дочка" российского Сбербанка открыла более сотни своих отделений и, в отличие от утратившего былую мощь Ощадбанка, стала быстро расти: в общей сложности кредитный портфель украинского Сбербанка к началу нынешнего года достиг четырех миллиардов долларов, в отделениях банка работали более трех тысяч сотрудников — граждан Украины.

На протяжении семи лет работы у украинского Ощадбанка не возникало претензий ни к названию, ни к доменному имени, ни к торговым маркам Сбербанка. А возникло после 2014 года, когда новая украинская власть в лице президента Петра Порошенко и тогдашнего премьера Арсения Яценюка устроила экономическую войну с Россией.

В январе 2016 года Ощадбанк, вдруг вспомнивший, что он тоже "сберегательный", подал иск против Сбербанка России. Хозяйственный суд Киева отложил иск в дальний ящик.

Но в марте 2017 года, когда сначала радикалы стали блокировать отделения украинского Сбербанка, а потом президент заявил о необходимости введения санкций против украинских "дочек" российских банков, суд отряхнул пыль с иска Ощадбанка и удовлетворил его.

К этому времени уже и сам Сбербанк России принял решение о продаже украинской "дочки". Документы об этой сделке, кстати, 18 апреля, поступили в Нацбанк Украины.

Что же касается Ощадбанка, то про него точно известно следующее — с начала нынешнего года он закрыл 120 своих отделений. Правда, о причинах закрытия руководство банка ничего не говорит.

Вместо точки

Конечно, все это делается из желания угодить власти. В ту же "копилку" стоит добавить и еще один случай. Три недели назад у конного памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу на бульваре Шевченко в центре Киева вандалы отпилили лошадиную ногу.

Теперь власти обсуждают, как быть со знаменитой скульптурой Родины-матери, которая стоит в Киеве на левом берегу Днепра. В правой руке у нее меч, а в левой щит. К мечу у нынешней власти претензий нет. А вот со щитом — проблема. На нем изображен герб Украинской Советской Социалистической Республики. Его в Киеве предлагают сменить на "трезубец". А для этого придется отрезать щит вместе с утратившей актуальность символикой.

В этом смысле Ощадбанку было проще: закинули иск в Хозяйственный суд и получили удовлетворяющее власть решение. А с Родиной все же придется повозиться. Например, приглашать альпинистов.

Кстати, Сбербанк России уже заявил, что будет отстаивать свое имя и торговую марку через суд. А вот Щорсу и Родине-матери не повезло. Их в судах Украины отстаивать некому.