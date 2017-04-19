У Сбербанка в Киеве отняли имя, у лошади Щорса — ногу, на очереди Родина

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Во вторник, 18 апреля, Хозяйственный суд Киева принял решение по иску украинского Ощадбанка к Сбербанку России. Суд запретил использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. По решению суда все это теперь принадлежит украинскому Ощадбанку и может быть использовано только им.
По той же логике вандалы разрушают на Украине памятники и планируют обезобразить монумент на берегу Днепра.
Как испарились деньги вкладчиков
Здесь надо сделать несколько важных пояснений.
Ощадбанк был зарегистрирован на Украине после развала СССР — 31 декабря 1991 года. И при этом изменил свое название со "Сберегательного банка СССР" на "Ощадный банк Украины".
"Ощадный" в переводе с украинского значит "сберегательный". Вместе с переменой названия изменились и реквизиты, символика, а также руководство банка. А вот отделения, оборудование и средства — все осталось прежнее. То есть досталось Ощадбанку даром.
Однако у нового банковского учреждения дела пошли не очень хорошо, и вкладчики стали перебегать в другие коммерческие банки.
В 2007 году тогдашний премьер Украины Юлия Тимошенко решила выплатить украинским гражданам утраченные ими в Сбербанке СССР советские вклады. Решение было, как тогда писали эксперты, чисто популистским, потому что денег для этого ни у государства, ни тем более у Ощадбанка на это не было.
Остальное решили взять у России. В январе 2000 года в Верховной раде появился законопроект депутатов тогдашней пропрезидентской фракции "Наша Украина — Народная самооборона", в соответствии с которым предполагалось признать "долги советского Сбербанка внешним долгом России, которая является правопреемницей СССР". А деньги депутаты предложили взыскать со Сбербанка России.
Проект так и не дошел до стадии реализации. Потому что выяснилось, что в Ощадбанке на момент его создания все деньги, накопленные гражданами Украины в советские годы, оставались в целости и сохранности. А вот что стало с ними потом, неизвестно. Во всяком случае, депутаты этого выяснять не стали. И обещанных средств вкладчикам не вернули.
Имя вместо вкладов
Украинская "дочка" российского Сбербанка открыла более сотни своих отделений и, в отличие от утратившего былую мощь Ощадбанка, стала быстро расти: в общей сложности кредитный портфель украинского Сбербанка к началу нынешнего года достиг четырех миллиардов долларов, в отделениях банка работали более трех тысяч сотрудников — граждан Украины.
На протяжении семи лет работы у украинского Ощадбанка не возникало претензий ни к названию, ни к доменному имени, ни к торговым маркам Сбербанка. А возникло после 2014 года, когда новая украинская власть в лице президента Петра Порошенко и тогдашнего премьера Арсения Яценюка устроила экономическую войну с Россией.
В январе 2016 года Ощадбанк, вдруг вспомнивший, что он тоже "сберегательный", подал иск против Сбербанка России. Хозяйственный суд Киева отложил иск в дальний ящик.
Но в марте 2017 года, когда сначала радикалы стали блокировать отделения украинского Сбербанка, а потом президент заявил о необходимости введения санкций против украинских "дочек" российских банков, суд отряхнул пыль с иска Ощадбанка и удовлетворил его.
К этому времени уже и сам Сбербанк России принял решение о продаже украинской "дочки". Документы об этой сделке, кстати, 18 апреля, поступили в Нацбанк Украины.
Что же касается Ощадбанка, то про него точно известно следующее — с начала нынешнего года он закрыл 120 своих отделений. Правда, о причинах закрытия руководство банка ничего не говорит.
Вместо точки
Теперь власти обсуждают, как быть со знаменитой скульптурой Родины-матери, которая стоит в Киеве на левом берегу Днепра. В правой руке у нее меч, а в левой щит. К мечу у нынешней власти претензий нет. А вот со щитом — проблема. На нем изображен герб Украинской Советской Социалистической Республики. Его в Киеве предлагают сменить на "трезубец". А для этого придется отрезать щит вместе с утратившей актуальность символикой.
В этом смысле Ощадбанку было проще: закинули иск в Хозяйственный суд и получили удовлетворяющее власть решение. А с Родиной все же придется повозиться. Например, приглашать альпинистов.
Кстати, Сбербанк России уже заявил, что будет отстаивать свое имя и торговую марку через суд. А вот Щорсу и Родине-матери не повезло. Их в судах Украины отстаивать некому.