Как живет Пхеньян: эксклюзивный фоторепортаж РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Одна из самых закрытых и таинственных стран мира КНДР сейчас снова на слуху. Между тем миллионы человек Северной Корее ведут обычную жизнь, которая, в общем-то, не сильно отличается от нашей: поездки на автобусе и метро, походы в школу и на работу, прогулки, спорт и все такое прочее.

Корреспондент РИА Новостей Илья Питалев побывал в Пхеньяне и запечатлел на фотографиях, как живут простые горожане, взрослые и дети.

Название столицы КНДР — "Пхеньян" – переводится с корейского как "широкая земля, уютная местность".

В Пхеньяне есть метро с двумя линиями общей длиной 22,5 километра. Кроме того, по городу можно перемещаться на троллейбусе и трамвае. А вот автомобилей у горожан не так много.

Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира можно встретить в Пхеньяне практически везде, в том числе в каждом вагоне метро.

Образование в КНДР бесплатное и обязательное. Начальное и среднее образование разделены сейчас таким образом: сначала – один год в детском саду, потом четыре года в начальной школе, потом – средняя школа до 16 лет.

Разумеется, довольно много времени уделяется изучению коммунистических идеалов и деятельности "великого Ким Ир Сена". Однако музыке в КНДР тоже учат.

В КНДР довольно серьезно развит спорт – от традиционного корейского боевого искусства тхэквондо до популярных во всем мире футбола и волейбола.

Через Пхеньян протекает две реки – Тэдонган и Потхонган. Совсем недалеко от столицы Тэдонган впадает в Желтое море.