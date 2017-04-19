Песков призвал к международному воздействию на КНДР

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международное воздействие на Северную Корею нужно оказывать для того, чтобы призвать все стороны к сдержанности, аккуратности и благоразумию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, определенное международное воздействие нужно оказывать с тем, чтобы подвинуть все стороны к сдержанности, аккуратности и благоразумности в ситуации, которая чревата непредсказуемыми обострениями. И мы весьма этим обеспокоены, потому что речь идет о стране, которая находится непосредственно у наших границ, на востоке", — сказал Песков журналистам.

"Вы знаете, что мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий, в том числе зарекомендовавших себя в рамках международного формата", — добавил он.