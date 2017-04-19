МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом из цитаты британского политика Уинстона Черчилля, сообщает "112".
Выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, Порошенко раскритиковал западных политиков, настроенных на диалог с Москвой, и вспомнил слова британского политика о миротворцах.
Украинский президент добавил, что намерен переубедить всех сторонников такого подхода, и объяснить им, что "удовлетворить аппетит" Москвы невозможно.
"Россия не наестся", — заключил он.