ООН сообщила об обнаружении 17 массовых захоронений в ДРК

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Следователи ООН обнаружили еще 17 массовых захоронений в провинции Касаи в Демократической Республике Конго (ДРК), общее число обнаруженных захоронений достигло 40, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

"Обнаружение еще нескольких массовых захоронений и сообщения о продолжающихся нарушениях и злоупотреблениях подчеркивает ужас, который разворачивается в Касаи в последние девять месяцев", — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн.

Тела по меньшей мере 74 человек, в том числе 30 детей были захоронены в 17 могилах в районе населенных пунктов Тшимбулу и Тшиенке. По данным ООН, захоронения были сделаны бойцами Вооруженных сил Демократической Республики Конго (ФАРДК) после столкновений с повстанцами группировки "Камуина Нсапу" (Kamuina Nsapu) в период с 26 по 28 марта.

В середине марта власти страны сообщили о похищении сотрудников миссии ООН МООНСДРК (MONUSCO) — американца Майкла Шарпа, гражданки Швеции Зайды Каталан и их местного переводчика в провинции Касаи. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позднее подтвердил гибель двух сотрудников миссии всемирной организации в Демократической республике Конго.

Совет Безопасности ООН принял решение сократить количество военнослужащих миротворческой миссии в Демократической республике Конго (ДРК).