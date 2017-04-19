Фийон: выход Ле Пен во второй тур покажет, что во Франции дела плохи

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Выход во второй тур президентских выборов во Франции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен покажет, что в стране дела идут плохо, заявил кандидат в президенты Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон.Parisien.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
Согласно опубликованным в среду данным опроса компании Cevipof, в первом туре лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 23% голосов избирателей, за ним следует Ле Пен с 22,5%, Фийон занимает третью строчку с 19,5%.
По данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов Макрон возьмет верх над Ле Пен с 61% против 39%, а экс-премьер Франсуа Фийон победит лидера Нацфронта с 55% против 45%.