Фийон: выход Ле Пен во второй тур покажет, что во Франции дела плохи

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Выход во второй тур президентских выборов во Франции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен покажет, что в стране дела идут плохо, заявил кандидат в президенты Франции, экс-премьер страны Франсуа Фийон.

"(Во втором туре я встречусь с тем противником), которого выберут для меня французы. Я не выбираю. Единственное, что я могу констатировать — так это то, что если моим противником будет (кандидат от партии) "Национальный фронт", это будет символом, что в стране дела не идут хорошо", — сказал Фийон, отвечая на вопросы читателей газеты Parisien

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Согласно опубликованным в среду данным опроса компании Cevipof, в первом туре лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 23% голосов избирателей, за ним следует Ле Пен с 22,5%, Фийон занимает третью строчку с 19,5%.

По данным опроса, в случае выхода во второй тур выборов Макрон возьмет верх над Ле Пен с 61% против 39%, а экс-премьер Франсуа Фийон победит лидера Нацфронта с 55% против 45%.