США заинтересовались российским аппаратом для анализа запечатанных лекарств

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Уникальный аппарат для неразрушающего скрининга продукции фармацевтического рынка, разработанный Росздравнадзором и российской компанией ИнСпектр, заинтересовал американских и индонезийских коллег, рассказал журналистам глава ведомства Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, аппарат, позволяющий анализировать качество лекарств без вскрытия упаковки, разработан для внедрения в процесс государственного надзора за качеством медицинской продукции, однако может с успехом использоваться в качестве быстрой технологии анализа на всех участках цепи поставок.

"Американская фармакопея заинтересовалась этим прибором, наши коллеги повезут на презентацию в Соединенные Штаты в июне месяце", — заявил Мурашко.

По его словам, интересуется аппаратом и Индонезия.

Он отметил, что аналогов такого формата в мире нет, поскольку аппарат — самый маленький и самый дешевый. Преимущество аппарата в использовании зеленого лазера — видимого спектра. Кроме того, он может работать не только с белым стеклом ампул, но и с желтым.