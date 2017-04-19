Для Турции после референдума путь в Евросоюз закрыт, считает политолог

ЛОНДОН, 19 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Идею о членстве Турции в Евросоюзе можно похоронить после итогов прошедшего недавно референдума, однако многих в ЕС это обрадует, считает британский эксперт по международным отношениям, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

"Теперь можно с уверенностью сказать, что шансы Турции вступить в ЕС мертвы, по крайней мере, в обозримом будущем, пока Эрдоган будет оставаться у власти. Многие в ЕС будут рады тому, что перспективы Турции на членство были исчерпаны. Мысль о сотнях тысяч турок, мигрирующих в ЕС и приносящих с собой чуждую культуру, видится многими европейцами как кошмар", — сказал Пападопулос РИА Новости.

По его словам, после референдума отношения между Турцией и ЕС стали еще более напряженными.

"ЕС уже выразил обеспокоенность в связи с решением Эрдогана передать самому себе больше полномочий. Многие в Брюсселе считают, что кампания перед референдумом проводилась несправедливо, так как агитация в поддержку инициативы Эрдогана использовала госресурсы", — заявил эксперт.

Окончательные итоги референдума будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.