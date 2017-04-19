Турция остается партнером Германии в НАТО, заверили в Берлине
БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция остается партнером в НАТО в свете проведенного в республике референдума о внесении изменений в конституцию и анонсированного обсуждения о снятии моратория на смертную казнь, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Конечно, Турция остается партнером в НАТО", — заявила Деммер, отвечая на вопрос журналиста, как соотносится обсуждение вопроса о введении смертной казни с членством Анкары в альянсе.
"Позицией федерального правительства остается, что у нас есть интерес в том, чтобы на юго-востоке Европы иметь партнера в союзе в области безопасности, с которым мы можем хорошо работать и которым мы имеем общие политические интересы и интересы в сфере безопасности", — добавил присутствовавший на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.