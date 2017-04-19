Турция остается партнером Германии в НАТО, заверили в Берлине

БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция остается партнером в НАТО в свете проведенного в республике референдума о внесении изменений в конституцию и анонсированного обсуждения о снятии моратория на смертную казнь, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Конечно, Турция остается партнером в НАТО", — заявила Деммер, отвечая на вопрос журналиста, как соотносится обсуждение вопроса о введении смертной казни с членством Анкары в альянсе.

"Позицией федерального правительства остается, что у нас есть интерес в том, чтобы на юго-востоке Европы иметь партнера в союзе в области безопасности, с которым мы можем хорошо работать и которым мы имеем общие политические интересы и интересы в сфере безопасности", — добавил присутствовавший на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.