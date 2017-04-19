Власти Турции должны ответить на вопросы наблюдателей, считают в ФРГ

БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Власти Турции должны ответить на вопросы международных наблюдателей за проведением в республике референдума о внесении изменений в конституцию, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Федеральное правительство воспринимает доклад ОБСЕ и ЕС очень серьезно. И мы ожидаем, что Турция также сделает это. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как Турция отнесется к нему. С точки зрения немецкого правительства, турецкое руководство должно воспринять доклад наблюдателей и разъяснить поднятые в нем вопросы", — сказала Деммер.
Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.
В среду Высший избирательный совет Турции рассмотрит апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции о полной отмене итогов референдума.