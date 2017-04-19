Власти Турции должны ответить на вопросы наблюдателей, считают в ФРГ

БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Власти Турции должны ответить на вопросы международных наблюдателей за проведением в республике референдума о внесении изменений в конституцию, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство воспринимает доклад ОБСЕ и ЕС очень серьезно. И мы ожидаем, что Турция также сделает это. Мы будем внимательно наблюдать за тем, как Турция отнесется к нему. С точки зрения немецкого правительства, турецкое руководство должно воспринять доклад наблюдателей и разъяснить поднятые в нем вопросы", — сказала Деммер.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

В среду Высший избирательный совет Турции рассмотрит апелляции на итоги конституционного референдума, среди которых есть требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции о полной отмене итогов референдума.