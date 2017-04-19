В Греции разбился военный вертолет, погибли четыре человека

АФИНЫ, 19 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военный вертолет разбился на северо-востоке Греции, четверо военнослужащих погибли, один госпитализирован, в ВС страны объявлен трехдневный траур, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства национальной обороны.
На место происшествия вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, ведется расследование причин аварии.
Приказом министра национальной обороны Греции Паноса Камменоса в ВС объявлен трехдневный траур, флаги в частях будут приспущены, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Министр национальной обороны Камменос, заместитель министра обороны Димитрис Витсас и начальник Генштаба Эвангелос Апостолакис выразили свои соболезнования семьям погибших военнослужащих.