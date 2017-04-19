СБ Украины обвинила Россию в подготовке провокации в Одессе

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украина заявляет, что предотвратила перед Пасхальными праздниками провокацию с участием болгар в Одессе, которую якобы готовила РФ.
По его словам, на территории Одессы планировалось проведение "фейкового протеста якобы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в одесском регионе".
"Акция была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства на Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", — утверждает Ткачук.
Возбуждено уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", координатор акции задержан, он прибыл в Одессу из Харькова, добавили в украинской спецслужбе.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.