СБ Украины обвинила Россию в подготовке провокации в Одессе

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украина заявляет, что предотвратила перед Пасхальными праздниками провокацию с участием болгар в Одессе, которую якобы готовила РФ.

"Накануне Пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами была предотвращена очередная провокация российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе", — заявил в среду на брифинге начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам, на территории Одессы планировалось проведение "фейкового протеста якобы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в одесском регионе".

"Акция была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства на Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", — утверждает Ткачук.

По данным СБУ, каждый участник акции должен был получить по 10 долларов. Они планировали провести шествие от памятника болгарскому поэту Христо Ботеву до консульства Болгарии в Одессе.

Возбуждено уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность Украины", координатор акции задержан, он прибыл в Одессу из Харькова, добавили в украинской спецслужбе.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.