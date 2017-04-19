В Испании подтвердили задержание бизнесмена Попова по запросу России

МАДРИД, 19 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Отдел полиции испанского острова Гран-Кантария официально подтвердил РИА Новости, что задержание российского бизнесмена Василия Попова произошло по международному запросу российской стороны.

"Мы подтверждаем, что Попов был задержан 12 апреля, задержание произошло согласно международному запросу, выданному Россией", — сообщили РИА Новости в полиции Гран-Канария. В полицейском отделе также уточнили, что "у задержанного есть адвокат, как это и предписано в подобных ситуациях".

Информацию о запросе с российской стороны на задержание Попова в посольстве России не подтвердили.

Карельский бизнесмен Попов был задержан испанской полицией на острове Гран-Канария 12 апреля. Позже полиция Испании официально уведомило посольство России в Испании о задержании российского гражданина, однако о причинах задержания ни полиция, ни дипломатическое представительство России не сообщают.

Попов обвиняется в России в мошенничестве и позже был объявлен в международный розыск. Позже он подал прошение на предоставление ему политического убежища в Финляндии, которое было одобрено. Позже финские власти отклонили требования российской стороны об экстрадиции Попова.