В кабмин Украины подали документы о запрете импорта российского угля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство энергетики Украины направило в правительство пакет документов, необходимых для введения запрета на ввоз угля из России. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на заявление главы ведомства Игорья Насалика.
"Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные", — добавил он.
Ранее госслужба статистики Украины сообщила, что в первые месяцы 2017 года страна увеличила импорт российских товаров почти на 80%. По данным минэнерго Украины, с начала года основным поставщиком угля на Украину стала Россия.