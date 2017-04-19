В кабмин Украины подали документы о запрете импорта российского угля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство энергетики Украины направило в правительство пакет документов, необходимых для введения запрета на ввоз угля из России. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо" со ссылкой на заявление главы ведомства Игорья Насалика.

В министерстве отметили, что Киев рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США. Насалик назвал такой вариант выгодным как с точки зрения логистики, так и по цене.

"Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные", — добавил он.

Ранее госслужба статистики Украины сообщила, что в первые месяцы 2017 года страна увеличила импорт российских товаров почти на 80%. По данным минэнерго Украины, с начала года основным поставщиком угля на Украину стала Россия.