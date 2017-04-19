Евросоюз подорвал суверенитет Франции, считает Марин Ле Пен

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что Евросоюз (ЕС) подорвал суверенитет Франции и ущемляет ее экономику.

"Я считаю, что ЕС подорвал суверенитет Франции, притесняет нашу экономику и мешает нам защищать самих себя", — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV . Она заверила, что со средствами в размере девяти миллиардов евро, которые Франция направляет в бюджет Европы, она "может сделать многое".

Лидер Нацфронта вновь рассказала о своих намерениях касательно решения проблемы миграции, которую она назвала "тяжким грузом для страны в плане экономики, общества и безопасности".

"Я хочу ввести мораторий на долгосрочные визы, чтобы разобраться с иммиграцией в нашей стране", — заявила Ле Пен. Она также хочет отменить право на французское гражданство лиц, родившихся и выросших во Франции, и повторила намерение выслать из страны иностранцев, представляющих опасность национальной безопасности.

"Сегодня мы подвержены риску на 100%", — добавила Ле Пен.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.