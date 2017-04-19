В Таиланде нетрезвых водителей отправили на принудительную работу в морг

БАНГКОК, 19 апр — РИА Новости. Полиция и судебные власти Таиланда в порядке эксперимента направили 20 водителей, задержанных за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, на принудительную работу в качестве уборщиков в больничные морги.

За нахождение за рулем в нетрезвом состоянии в Таиланде при первом задержании по такому обвинению водителей направляют на 15-дневные принудительные общественные работы. После того, как во время празднования традиционного буддийского Нового года (Сонгкрана) в стране погибли в ДТП 390 человек, причем почти в половине случаев именно из-за действий пьяных водителей, власти в апреле приняли решение направлять часть задержанных по "алкогольной статье" в воспитательных целях на работу в качестве уборщиков в больничные морги, куда поступают тела жертв дорожных аварий, сообщает в среду интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык"

"Уже в первый день работы я насмотрелся достаточно, чтобы отказаться от вождения после употребления алкоголя", — сказал газете один из штрафников, 25-летний мужчина, имя которого газета не называет.

"Самое страшное — это видеть горе родных тех, кто погиб по вине пьяных водителей или сам разбился, находясь за рулем в состоянии опьянения. Столько горя сразу, в один день, я раньше никогда в жизни не видел. Страшно подумать, что я сам мог бы причинить такое горе другим или погибнуть и причинить горе своим родным", — сказал он.

Газета пишет, что первый же день эксперимент показал действенность этой, по мнению некоторых экспертов, жестокой, но эффективной меры наказания пьяных водителей.