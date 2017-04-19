Постановка от Кима: в КНДР показали видео "ракетного удара" по США

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Северной Кореи наглядно показали, что может произойти с США в случае войны. Во время торжеств в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в Пхеньяне показали видеоролик, имитирующий ракетный удар по одному из американских городов.

Запись демонстрирует возможности новой северокорейской баллистической ракеты. На кадрах видно, как снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов в США. В следующей сцене появляется горящий американский флаг на фоне кладбища.

Ролик был продемонстрирован во время концерта, посвященного юбилей основателя КНДР. Устрашающие кадры сопровождались песнями, в которых прославлялись ракетные испытания и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за запуски.

В тексте одной из песен были слова о том, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".

"Враг номер один"

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, показанный ролик является составной частью антиамериканской пропаганды Северной Кореи.

"Весь пропагандистский аппарат КНДР врагом номер один считает, безусловно, Соединенные Штаты, поэтому денно и нощно делает такие информационные "выстрелы" в их сторону. Такая ситуация является продолжением нескладывающихся, крайне обострившихся американо-северокорейских отношений. И я думаю, что Пхеньян таким образом компенсирует те оскорбительные выпады, которые раз за разом звучат в его адрес из Вашингтона", — отметил Баранец в эфире радио Sputnik.

"Уверен, что там (в США — ред.) этот ролик посмотрели и поскрежетали зубами — американцы не любят, когда их так щелкают по носу", — добавил эксперт.

Трамп не исключает войну

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV выступил с неожиданно миролюбивыми заявлениями в адрес Пхеньяна. Американский лидер подчеркнул, что надеется на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", — заявил Трамп.

При этом американский лидер признал, что угроза ядерной войны с КНДР существует.

"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином — ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая — ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", — добавил президент, отвечая на вопрос, стоит ли американцам опасаться возможной ядерной войны с КНДР.

Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына — ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", — подчеркнул американский лидер.

О мирных намерениях Вашингтона говорила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Северной Корее мы говорим: США не ищут столкновения, так что не пытайтесь его устроить… Северной Корее надо понять, что не надо давать нам причины, и тогда у нас не будет причин для столкновения", — заявила дипломат.

США готовы отразить удар

Между тем, вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы отразить любой удар со стороны КНДР.

"Соединенные Штаты готовы дать подавляющий и эффективный американский ответ на любую атаку, произведенную с использованием обычного или ядерного вооружения", — сказал Пенс во время визита в Японию.

Американский политик также назвал Северную Корею "самой опасной угрозой для Азиатско-Тихоокеанского региона".

За последние три дня Пенс посетил не только Японию, но и другого своего союзника в регионе — Южную Корею. Одной из главных тем для переговоров американского политика стала ситуация вокруг КНДР.

Так, накануне во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ Пенс заявил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что "мир достигается силой".

В понедельник он выступил с еще более резким заявлением о том, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Пенс также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

В ответ заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель заявил, что Пхеньян намерен увеличить число тестовых запусков ракет.

"Мы будем проводить больше пусков ракет, запуская их еженедельно, ежемесячно, ежегодно", — предупредил северокорейский дипломат в интервью Би-би-си.

Хан Сон Рель добавил, что если США прибегнут в отношении КНДР к военной силе, их ждет "полномасштабная война".