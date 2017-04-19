Постановка от Кима: в КНДР показали видео "ракетного удара" по США

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Северной Кореи наглядно показали, что может произойти с США в случае войны. Во время торжеств в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в Пхеньяне показали видеоролик, имитирующий ракетный удар по одному из американских городов.
Запись демонстрирует возможности новой северокорейской баллистической ракеты. На кадрах видно, как снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов в США. В следующей сцене появляется горящий американский флаг на фоне кладбища.
Ролик был продемонстрирован во время концерта, посвященного юбилей основателя КНДР. Устрашающие кадры сопровождались песнями, в которых прославлялись ракетные испытания и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за запуски.
В тексте одной из песен были слова о том, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".
"Враг номер один"
По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, показанный ролик является составной частью антиамериканской пропаганды Северной Кореи.
"Весь пропагандистский аппарат КНДР врагом номер один считает, безусловно, Соединенные Штаты, поэтому денно и нощно делает такие информационные "выстрелы" в их сторону. Такая ситуация является продолжением нескладывающихся, крайне обострившихся американо-северокорейских отношений. И я думаю, что Пхеньян таким образом компенсирует те оскорбительные выпады, которые раз за разом звучат в его адрес из Вашингтона", — отметил Баранец в эфире радио Sputnik.
"Уверен, что там (в США — ред.) этот ролик посмотрели и поскрежетали зубами — американцы не любят, когда их так щелкают по носу", — добавил эксперт.
Ранним утром в Пхеньяне прошла церемония торжественного открытия улицы Рёмнё, на которой было возведено порядка тридцати высотных многоквартирных домов. В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет.
Помимо жилых домов на новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца.
На открытии района премьер-министр страны Пак Бон Чжу заявил, что строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок.
Жилой комплекс был построен за год, в том числе силами строительных батальонов армии. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей возвели всего за 45 дней.
/
Трамп не исключает войну
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV выступил с неожиданно миролюбивыми заявлениями в адрес Пхеньяна. Американский лидер подчеркнул, что надеется на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", — заявил Трамп.
При этом американский лидер признал, что угроза ядерной войны с КНДР существует.
"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином — ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая — ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", — добавил президент, отвечая на вопрос, стоит ли американцам опасаться возможной ядерной войны с КНДР.
Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".
"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына — ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", — подчеркнул американский лидер.
О мирных намерениях Вашингтона говорила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Северной Корее мы говорим: США не ищут столкновения, так что не пытайтесь его устроить… Северной Корее надо понять, что не надо давать нам причины, и тогда у нас не будет причин для столкновения", — заявила дипломат.
США готовы отразить удар
Между тем, вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы отразить любой удар со стороны КНДР.
"Соединенные Штаты готовы дать подавляющий и эффективный американский ответ на любую атаку, произведенную с использованием обычного или ядерного вооружения", — сказал Пенс во время визита в Японию.
Американский политик также назвал Северную Корею "самой опасной угрозой для Азиатско-Тихоокеанского региона".
За последние три дня Пенс посетил не только Японию, но и другого своего союзника в регионе — Южную Корею. Одной из главных тем для переговоров американского политика стала ситуация вокруг КНДР.
Так, накануне во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ Пенс заявил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что "мир достигается силой".
В понедельник он выступил с еще более резким заявлением о том, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Пенс также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.
В ответ заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель заявил, что Пхеньян намерен увеличить число тестовых запусков ракет.
"Мы будем проводить больше пусков ракет, запуская их еженедельно, ежемесячно, ежегодно", — предупредил северокорейский дипломат в интервью Би-би-си.
Хан Сон Рель добавил, что если США прибегнут в отношении КНДР к военной силе, их ждет "полномасштабная война".
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.