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В мире

Постановка от Кима: в КНДР показали видео "ракетного удара" по США

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (212)
12:1819.04.2017
(обновлено: 12:21 19.04.2017)
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Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Северной Кореи наглядно показали, что может произойти с США в случае войны. Во время торжеств в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в Пхеньяне показали видеоролик, имитирующий ракетный удар по одному из американских городов.

Военнослужащие специальных тактических войск КНДР на параде в Пхеньяне. 15 апреля 2017 года
© РИА Новости. Илья Питалев
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Запись демонстрирует возможности новой северокорейской баллистической ракеты. На кадрах видно, как снаряд пересекает океан и наносит удар по одному из городов в США. В следующей сцене появляется горящий американский флаг на фоне кладбища.

Ролик был продемонстрирован во время концерта, посвященного юбилей основателя КНДР. Устрашающие кадры сопровождались песнями, в которых прославлялись ракетные испытания и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за запуски.

В тексте одной из песен были слова о том, что "ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму".

"Враг номер один"

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, показанный ролик является составной частью антиамериканской пропаганды Северной Кореи.

Вице-президент США Майк Пенс в сопровождении офицеров США и Южной Кореи на границе с КНДР. 17 апреля 2017
© AP Photo/ Lee Jin-man
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"Весь пропагандистский аппарат КНДР врагом номер один считает, безусловно, Соединенные Штаты, поэтому денно и нощно делает такие информационные "выстрелы" в их сторону. Такая ситуация является продолжением нескладывающихся, крайне обострившихся американо-северокорейских отношений. И я думаю, что Пхеньян таким образом компенсирует те оскорбительные выпады, которые раз за разом звучат в его адрес из Вашингтона", — отметил Баранец в эфире радио Sputnik.

"Уверен, что там (в США — ред.) этот ролик посмотрели и поскрежетали зубами — американцы не любят, когда их так щелкают по носу", — добавил эксперт.

С особым размахом: Ким Чен Ын открыл улицу "рассвета" в Пхеньяне
Военнослужащие Корейской народной армии и жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Ранним утром в Пхеньяне прошла церемония торжественного открытия улицы Рёмнё, на которой было возведено порядка тридцати высотных многоквартирных домов. В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет.
Глава КНДР Ким Чен Ын (первый справа) разрезает красную ленту во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Лидер КНДР Ким Чен Ын лично открыл новый жилой комплекс в центре Пхеньяна.
Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Ким Чен Ын принимал непосредственное участие в реализации проекта, следил за ходом работ и даже разработал дизайн и отделку некоторых квартир в новых домах.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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План грандиозного строительства на этом месте задумал еще дед нынешнего лидера Ким Ир Сен.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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На церемонию открытия новой улицы пришли несколько десятков тысяч человек. Женщины были одеты в национальные костюмы.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Собравшиеся на торжественную церемонию несли в руках разноцветные воздушные шары и искусственные цветы кимирсения.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Помимо жилых домов на новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца.
Жители города с флагами КНДР во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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На открытии района премьер-министр страны Пак Бон Чжу заявил, что строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок.
Жители города в ожидании начала торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Квартиры в новых домах власти обещают распределять между наиболее отличившимися служащими, учеными, преподавателями университетов.
Житель города и военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Жилой комплекс был построен за год, в том числе силами строительных батальонов армии. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей возвели всего за 45 дней.
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Трамп не исключает войну

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV выступил с неожиданно миролюбивыми заявлениями в адрес Пхеньяна. Американский лидер подчеркнул, что надеется на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", — заявил Трамп.

При этом американский лидер признал, что угроза ядерной войны с КНДР существует.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo, Pool
Терпение закончилось: Пенс рассказал о позиции США в отношении КНДР
"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином — ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая — ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", — добавил президент, отвечая на вопрос, стоит ли американцам опасаться возможной ядерной войны с КНДР.

Трамп также заявил, что решением проблемы КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
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КНДР обвинила США в провоцировании ядерной войны
"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына — ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", — подчеркнул американский лидер.

О мирных намерениях Вашингтона говорила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Северной Корее мы говорим: США не ищут столкновения, так что не пытайтесь его устроить… Северной Корее надо понять, что не надо давать нам причины, и тогда у нас не будет причин для столкновения", — заявила дипломат.

США готовы отразить удар

Между тем, вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы отразить любой удар со стороны КНДР.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении КНДР
"Соединенные Штаты готовы дать подавляющий и эффективный американский ответ на любую атаку, произведенную с использованием обычного или ядерного вооружения", — сказал Пенс во время визита в Японию.

Американский политик также назвал Северную Корею "самой опасной угрозой для Азиатско-Тихоокеанского региона".

За последние три дня Пенс посетил не только Японию, но и другого своего союзника в регионе — Южную Корею. Одной из главных тем для переговоров американского политика стала ситуация вокруг КНДР.

Так, накануне во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ Пенс заявил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что "мир достигается силой".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
США пока предпочитают экономические инструменты для давления на Пхеньян
В понедельник он выступил с еще более резким заявлением о том, что эра "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Пенс также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

В ответ заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель заявил, что Пхеньян намерен увеличить число тестовых запусков ракет.

"Мы будем проводить больше пусков ракет, запуская их еженедельно, ежемесячно, ежегодно", — предупредил северокорейский дипломат в интервью Би-би-си.

Хан Сон Рель добавил, что если США прибегнут в отношении КНДР к военной силе, их ждет "полномасштабная война".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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