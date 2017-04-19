На Ближнем Востоке за террористов воюют 2,7 тысячи выходцев с Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Почти 2,7 тысячи жителей Северного Кавказа воюют за террористов в Сирии и Ираке, в самом же СКФО выявлены 66 вербовщиков, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую угрозу представляют граждане, причастные к деятельности международных террористических организаций. По имеющимся данным, на территории Сирии и Ирака в составе террористических структур находится почти 2,7 тысячи жителей округа. Выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные вооружённые формирования", — сказал Патрушев на выездном совещании в Астрахани.

Он отметил, что "этому также способствует деструктивная деятельность миссионеров из государств Центральноазиатского региона, проповедующих идеологию радикального ислама".