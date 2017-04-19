США подняли истребители на перехват российских Ту-95 у берегов Аляски

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американские военные поднимали истребители для перехвата самолетов Ту-95 у побережья Аляски. При этом в российском Минобороны заявили, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве.

Что случилось

Инцидент произошел в ночь на понедельник в 100 морских милях (185,2 километра) от американского берега. В Северном командовании Вооруженных сил США отметили, что Ту-95 не нарушали воздушное пространство страны.

Недовольство США вызвало то, что бомбардировщики оказались внутри американской опознавательной зоны ПВО. Она простирается на 200 километров от побережья, и Пентагон требует уведомлять о полетах в этом регионе.

Представитель американской армии рассказал телеканалу ABC News, что на перехват самолетов были подняты два истребителя F-22.

Американские летчики сопровождали бомбардировщики до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.

Позиция Минобороны

В российском Минобороны отметили, что Ту-95МС патрулировали воздушное пространство в районе Аляски. По данным ведомства, маршрут проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

"Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов", — заявили в Минобороны.

Военные добавили, что американские истребители сопровождали российских пилотов в течение 27 минут.

В ведомстве подчеркнули, что летчики Дальней авиации регулярно патрулируют акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Взлеты осуществляются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — отметили в Минобороны.

"Обычная практика"

Комментируя инцидент у берегов Аляски, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов подчеркнул, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США.

"Это международные воды, поэтому мы осуществляем патрулирование, и в ответ возможно воздействие сопредельного государства. Мы выполняем свои задачи: например, проверяем натренированность летного состава. Поэтому все естественно. Мы же не заходили в пространство сопредельного государства", — заявил Попов в эфире радио Sputnik.

Патрулирование региона эксперт назвал рутинной задачей.

"Наши истребители выполняют задачи мониторинга, по военной линии — это задачи разведки. А как же иначе? Как еще посмотреть, например, ледовую обстановку в том или ином проливе, какой-то зоне, ведь ходят корабли, подводные лодки должны всплывать на поверхность — прежде чем она будет выполнять какую-то задачу, ей надо дать информацию", — пояснил он.

"Лет пять-семь назад это происходило гораздо эпизодичнее, сейчас это более планово. И это вызывает интерес, потому такая практика "общения" в воздушном пространстве и существует", — добавил Попов.

Активизация США на Дальнем Востоке

С начала года присутствие американских ВМС в районе Тихого океана значительно увеличилось. 18 февраля в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson.

С тех пор американские моряки практически каждую неделю проводят учения с южнокорейскими и японскими военными, отрабатывая самые разные задачи — от совместной борьбы с подводными лодками вероятного противника до обороны корабельных соединений от ракетных ударов.

Официальные лица Пентагона и его союзников целью этих маневров называют необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.

При этом многие военные эксперты объясняют активизацию военно-морских сил США стремлением сдержать развитие китайского флота. Кроме того, интерес для американских военных представляет и военная инфраструктура на Дальнем Востоке.

Что такое Ту-95МС

Ту-95 МС являются модификацией Ту-95, который был принят на вооружение в 1950-х годах. Эти стратегические бомбардировщики до сих пор остаются самыми скоростными в мире самолетами с винтовыми двигателями.

На счету Ту-95 — несколько мировых рекордов. Так, например, в июле 2010 года бомбардировщики за 43 часа без посадок пролетели около 30 тысяч километров над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе.

Сейчас Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.

Первое боевое применению этих самолетов прошло в ноябре прошлого года в Сирии. Тогда военные успешно поразили объекты террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России