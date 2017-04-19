США подняли истребители на перехват российских Ту-95 у берегов Аляски

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американские военные поднимали истребители для перехвата самолетов Ту-95 у побережья Аляски. При этом в российском Минобороны заявили, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве.
Что случилось
Недовольство США вызвало то, что бомбардировщики оказались внутри американской опознавательной зоны ПВО. Она простирается на 200 километров от побережья, и Пентагон требует уведомлять о полетах в этом регионе.
Представитель американской армии рассказал телеканалу ABC News, что на перехват самолетов были подняты два истребителя F-22.
Американские летчики сопровождали бомбардировщики до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.
Позиция Минобороны
В российском Минобороны отметили, что Ту-95МС патрулировали воздушное пространство в районе Аляски. По данным ведомства, маршрут проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.
"Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов", — заявили в Минобороны.
Военные добавили, что американские истребители сопровождали российских пилотов в течение 27 минут.
"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — отметили в Минобороны.
"Обычная практика"
Комментируя инцидент у берегов Аляски, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов подчеркнул, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США.
Патрулирование региона эксперт назвал рутинной задачей.
"Наши истребители выполняют задачи мониторинга, по военной линии — это задачи разведки. А как же иначе? Как еще посмотреть, например, ледовую обстановку в том или ином проливе, какой-то зоне, ведь ходят корабли, подводные лодки должны всплывать на поверхность — прежде чем она будет выполнять какую-то задачу, ей надо дать информацию", — пояснил он.
"Лет пять-семь назад это происходило гораздо эпизодичнее, сейчас это более планово. И это вызывает интерес, потому такая практика "общения" в воздушном пространстве и существует", — добавил Попов.
Активизация США на Дальнем Востоке
С начала года присутствие американских ВМС в районе Тихого океана значительно увеличилось. 18 февраля в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson.
Официальные лица Пентагона и его союзников целью этих маневров называют необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.
При этом многие военные эксперты объясняют активизацию военно-морских сил США стремлением сдержать развитие китайского флота. Кроме того, интерес для американских военных представляет и военная инфраструктура на Дальнем Востоке.
Что такое Ту-95МС
Ту-95 МС являются модификацией Ту-95, который был принят на вооружение в 1950-х годах. Эти стратегические бомбардировщики до сих пор остаются самыми скоростными в мире самолетами с винтовыми двигателями.
Сейчас Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.
Первое боевое применению этих самолетов прошло в ноябре прошлого года в Сирии. Тогда военные успешно поразили объекты террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая группировка, запрещенная в России