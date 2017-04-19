К росту террористической агрессии привели действия США, заявил Патрушев

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Масштабы террористической агрессии в мире выросли вследствие политики двойных стандартов США и их союзников, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В условиях сложившейся обстановки в мире, которая во многом является следствием проводимой США и их ближайшими союзниками политики двойных стандартов, возросли масштабы угроз террористической агрессии, разрастания межнациональных и межконфессиональных конфликтов", — сказал Патрушев на выездном совещании в Ставрополе.

Совещание проходит с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева, глав субъектов федерации, входящих в состав СКФО, представителей федеральных министерств и ведомств.